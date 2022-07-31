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Son dakika haberleri | Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri | Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Adıyaman'da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Adıyaman'da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi Türkiye Petrolleri Ortaokulu yakınlarında M.K., isimli alkollü şahıs henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve tokat dövülen M.K., yaralandı.

M.K'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın yaralı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Türkiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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