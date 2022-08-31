Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir şahsın yakın zamanda yüklü miktarda sentetik ecza maddesi getireceği tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 Adet (9 mm) fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title