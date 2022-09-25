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Son dakika haberleri... Çorum'da köy pazarında yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Çorum'da köy pazarında yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'un Alaca ilçesinde köy pazarında çıkan yangında işyerlerinin tamamı yandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde köy pazarında çıkan yangında işyerlerinin tamamı yandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan belediyeye ait köy pazarında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine pazar alanına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yangın söndürülürken pazarda yer alan tüm dükkanlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlattı.

Diğer taraftan, ilçedeki köy pazarında geçen sene 13 Aralık tarihinde yangın çıktığı ve çıkan yangın sonrasında maddi hasar gören 8 dükkanın yıkıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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