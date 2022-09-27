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Son dakika haberleri... Çorum'da kaçak sigara operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezine bir şahsın iş yerinde kaçak makaron sigara sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada çeşitli markalarda 18 bin 600 adet kaçak makaron sigara ile 10 kilogram kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdiler.

Kaçak makaron sigaralar ile kıyılmış tütüne el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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