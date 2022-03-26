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Son dakika haberleri | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler: Tekirdağ Çorlu'da bir aracın durakladığı sırada kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da bir aracın durakladığı sırada kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yapan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri Çorlu Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi istikametinden stadyum yönüne seyreden Muhammet Yıldız'ın kullandığı 59 ADR 050 plakalı motosiklet, bir aracın kontrolsüz hareketi sonrası manevra yaparak devrildi.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde konuşan görgü tanığı bir vatandaş, kazaya karışan araç sürücüsünün ambulansı beklemeden olay yerini terk ettiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnönü Caddesi, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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