Katil bazadan çıktı...Çocuk katili ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs saklandığı bazanın altında yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek suçuyla 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, köy evinde saklandığı bazanın altında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü'nde yaşadığını belirledi. Ekipler şahsın kaldığı eve baskın yaptı. Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, ev içindeki bir bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Ekiplerin dikkati çalınan motoru da yakalattı'

Ekipler evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter'e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti.