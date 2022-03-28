Son dakika haberleri | Cinayeti jandarma önledi

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da jandarma ekipleri, daha önce karısını sokak ortasında öldüren şahsı kızını da öldürmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde ikamet eden R.K. isimli şüpheli şahıs market alışverişinden evine dönen boşanma aşamasındaki eşi Fadime K. ve yanında bulunan kızı Nilüfer K.'nın önünü kesti. Çıkan tartışma sonucu Resul K. eşini av tüfeği ile başına ateş ederek öldürdü.

Şahsın daha sonra ailevi nedenlerden dolayı Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesinde ikamet eden kızı E.Ö.'yü de öldürebileceği değerlendirilerek hem şüpheli şahsı yakalamak, hem de muhtemel bir kadın cinayetini önlemek amacıyla jandarma ekiplerince bölgede tedbir alındı.

Şüphelinin kızının oturduğu eve geldiği bilgisinin alınması üzerine bölgede görevli devriyeler aynı saatte eve yönlendirildi. Devriye ekiplerinin E.Ö.'nün evine geldiği esnada elinde av tüfeği bulunan şüpheli şahsın kızının evinin kapısını tekmeleyerek içeriye girmeye çalıştığı tespit edildi. Muhtemel bir cinayeti önlemek için şüpheliye jandarma ekiplerince teslim ol ihtarında bulunuldu. Şahıs jandarma ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak elindeki av tüfeğini yere atarak olay yerinden koşarak kaçtı. Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu arazide yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa