Son dakika haberleri... Cinayet ve dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cinayet ve dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Cinayet ve dolandırıcılıktan aranan zanlı yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haliliye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten adam öldürme ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A.Ç.'yi (40) yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zanlının kaldığı adresi belirleyen ekipler operasyon düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title