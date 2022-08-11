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Son dakika haberleri | Çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

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Son dakika haberleri | Çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, araçların çekilmesinin ardından yol normale döndü.

Kaza saat 13.00 sıralarında İzmir Otoyolu Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bornova istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 35 BAM 722 plakalı araç, O.K. idaresindeki 35 BCH 884 plakalı araca arkadan çarptı. Bu esnada aynı güzergahta devam eden E.Y. idaresindeki 35 BCH 884 plakalı aracın da kazaya karışması üzerine 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan yaralılar AKS tarafından çıkartıldı.

Meydana gelen kazada sürücüler E.Y. ve O.K. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan R.Ç. ve S.S.A. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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