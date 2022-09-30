Son dakika haberleri... Ceviz hasadı yaparken ağaçtan düşen yaşlı adam hastanelik oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Konya'nın Kulu ilçesinde ceviz hasadı yaparken ağaçtan düşen yaşlı adam, hastanelik oldu. Konya'nın Kulu ilçesinde ceviz hasadı yaparken ağaçtan düşen yaşlı adam, hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Cumhuriyet Mahallesinde evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıkan 72 yaşındaki M.A., sopa yardımıyla çırpma yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan yaşlı adamın yaralanması üzerine yakınları tarafından ambulansa haber verildi. Yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tetkiklerde yaşlı adamın kafa travması geçirmesi üzerine Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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