Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de çıkan makilik yangınları kenti üzüntüye boğarken, gece saatlerinde Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev tamamen yandı.

Turizm cenneti Çeşme, Karaköy ve Ovacık bölgelerinde çıkan iki ayrı yangınla sarsıldı. Gece saatlerinde de, Fahrettinpaşa Mahallesi'nin Belkent olarak bilinen bölgesindeki bir evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, yangın sırasında patlama olması üzerine bitişik evde oturan bir kadın panikleyerek yere düştü. Düşme sonucu kolu kırılan kadın, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Evin yakınında ormanlık alan olması yürekleri ağza getirirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen yandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa