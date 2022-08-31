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Son dakika haberleri | Çay içerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Çay içerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde çay içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde çay içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çay ocağı önünde çay içen Ü.S.'ye kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında tabancayla ateş açarak kaçtı. 5 el ateş eden şahıs karnından ve bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar Ü.S.'nin bacağından kemerleriyle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Bir hafta önce evlendiği öğrenilen Ü.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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