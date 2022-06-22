Son dakika haberleri: Çatıda yapılan ev ekmeği yangına neden oldu

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında yapılan ev ekmeği yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi, 1761 Sokak içerişimde bulunan Yalçın A'ya ait 2 katlı ikametin çatı kısmında yapılan ev ekmeğinden kaynaklı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri ile vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında ikametin çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa