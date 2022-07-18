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Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de, yılın ilk altı ayında yaşanan trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale'de, yılın ilk altı ayında yaşanan trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Haziran ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de, 1 ayda 163 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 252 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Haziran ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 160 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk altı ayında Çanakkale'de, 774 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk altı aylık döneminde şehirde; 706 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilerine maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 6 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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