Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Son dakika haber: Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda gerçekleştirdiği 79 operasyonda 111 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 7 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 bin 565 lira para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çanakkale, 3. Sayfa, Haberler

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