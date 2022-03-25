Son dakika haberleri | Çanakkale'de sikke operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.
BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunana sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 406 adet sikke, 2 adet obje ele geçirdi. 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa