Son dakika haberleri | Çanakkale'de sikke operasyonu

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunana sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 406 adet sikke, 2 adet obje ele geçirdi. 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa