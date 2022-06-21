Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı Son dakika haberleri... Çanakkale'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ayda düzenlediği 67 operasyonda bin 479 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.