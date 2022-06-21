Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı - Haberler

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Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de, jandarma ekipleri son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakaladı

Son dakika haberleri... Çanakkale'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son 2 ayda bin 479 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ayda düzenlediği 67 operasyonda bin 479 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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