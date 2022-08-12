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Son dakika haberleri! Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

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Son dakika haberleri! Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında şüpheli görülen plakasız bir motosiklet sürücüsü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs motosiklet ile birlikte yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin sürücü belgesinin olmadığı ve kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet de yediemin otoparkına teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Nevşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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