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Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın İdil ilçesi Alanya Caddesi'nde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu E.A. tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan E.A'yı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. E.A. ise emniyet tarafından gözaltına alındı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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