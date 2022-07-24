Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlk operasyon Cumartesi günü yapıldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda A.E. (23) ve S.S. (21) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, daha sonra yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esrar ve hap ele geçirildi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı gün akşam saatlerinde bir başka operasyona daha imza attı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyon sonucu E.E. (25) isimli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan arama sonucu 250 gram esrar maddesi, 59 adet uyuşturucu hap, 15.000 TL para ve hassas teraziler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.E. sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title