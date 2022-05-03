Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir- Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa