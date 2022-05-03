Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir- Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title