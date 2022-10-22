Son dakika haberleri! Bursa'da otomobil dereye uçtu, 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Çağrı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (40) yönetimindeki 16 BTG 30 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Araçta mahsur kalan sürücü ve eşi Kezban A. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sürücü ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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