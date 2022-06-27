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Son dakika haberleri | Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Gemlik'ten İznik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki İ.D.'nin kontrolündeki 16 H 8337 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan N.D. ve U.A. isimli şahıslar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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