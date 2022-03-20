Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı Bursa'da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

BURSA (İHA) - Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

BURSA - Bursa'da kar yağışının ardından buz tutan yoldan rampa aşağı inen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı sebebiyle buz tutan rampa aşağı yoldan inmek isteyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken cipin takla atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title