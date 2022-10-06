Son dakika haberi | Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada Bursa'da motosikletin önüne koli düştü, sürücü ezilmekten son anda kurtuldu Bursa'da yola düşen koliyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada Bursa'da motosikletin önüne koli düştü, sürücü ezilmekten son anda kurtuldu BURSA - Bursa'da yola düşen koliyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. O sırada yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü yola düşen koliyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Ardından dengesini kaybeden sürücü, yere düşerek yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise arkasında seyreden bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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