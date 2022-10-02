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Son dakika haber: Bursa'da et deposunda korkutan yangın

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Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da et deposunda korkutan yangın Yanan et deposu böyle görüntülendi Bursa'da et deposunda yangın çıktı.

Bursa'da et deposunda korkutan yangın

Yanan et deposu böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'da et deposunda yangın çıktı. Alevler şehrin her tarafından gözükürken itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevlere müdahalesi devam ederken yangın nedeniyle bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti.

Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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