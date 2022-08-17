Son dakika haberleri | Bursa'da bahçede yakılan ateşin üzerine düşen çocuk yaralandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu aile, ikamet ettikleri evin bahçesinde su ısıtmak için ateş yaktı. O sırada bahçede koşarak oyun oynayan Sene M. (7), dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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