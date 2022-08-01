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Son dakika haberleri | Burdur Valisi Arslantaş: "Bucak yangını kontrol altında"

Son dakika haberleri | Burdur Valisi Arslantaş: 'Bucak yangını kontrol altında'

Bir son dakika haberine göre Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman yangını ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesine geçerek söndürme çalışmalarını alanda takip eden Vali Arslantaş, yangının son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslantaş; orman teşkilatı başta olmak üzere AFAD ve ilgili kurumlar, İl-İlçe Belediye ekipleri ile 4'ü gece görüşlü 14 helikopter, 10 uçak, karadan toplam 66 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 8 dozer, 14 pikap 2 ambulans ile yangına müdahale edildiğini belirtti.

Devletin tüm imkanları ile yangına müdahale ettiğini belirten Vali Arslantaş, kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını vurguladı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Burdur Bucak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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