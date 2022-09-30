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Son dakika haber: Bunalıma girip minareye çıktı, polisler ikna edince aşağı indi

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Bunalıma girip minareye çıktı, polisler ikna edince aşağı indi Sivas'ta annesinin vefatının ardından bunalıma giren kişi yapımı devam eden minareye çıktı.

Bunalıma girip minareye çıktı, polisler ikna edince aşağı indi

SİVAS - Sivas'ta annesinin vefatının ardından bunalıma giren kişi yapımı devam eden minareye çıktı. Polisler tarafından ikna edilen kişi minareden güvenli bir şekilde indirildi.

Edinilen bilgilere göre; Sivas'ta bir süre önce annesi vefat eden E.E. girdiği bunalımdan çıkamayınca şehir merkezinde yapımı devam etmekte olan Merkez Camisi'nin yarım haldeki minaresine çıktı. Minarenin tamamlanan 2. şerefesine kadar çıkan E.E., inşatta çalışan işçiler tarafından fark edilince durum emniyet güçlerine bildirildi. Polis memurları yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları neticesinde E.E.'yi minareden indirmeyi başardı. E.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(OE-GF-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

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