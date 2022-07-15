Son dakika haberleri: Buğday tarlası yangında kül oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlada çıkan yangında buğday ekili arazi küle döndü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlada çıkan yangında buğday ekili arazi küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesi Karacalar köyü Doğantepesi mevkiinde İsmail Ünaler'e ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, tarla yakınındaki ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, buğday ekili arazi küle döndü. - BOLU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa