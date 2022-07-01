Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak öldüren ve kayınbiraderini yaralayan şahıs, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Erdem (38), 2019 yılında evlendiği ve Konya'da beraber yaşadığı eşi Tunç Erdem'den (41) boşanmak için ailesinin evine Ankara'ya döndü. Boşanma davası için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesinin evine gitti. Evin garaj girişinde eşinin çıkmasını bekleyen Erdem, dışarıda eşi ve kayınbiraderi İbrahim Gökekin (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Erdem, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp ilk önce eşine, ardından kayınbiraderi Gökeken'e ateş etti. Erdem olay yerinden otomobille uzaklaşırken, iki kardeş ise kanlar içinde yerde kaldı. Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra araçla seyir halindeyken başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tunç Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Tülay Erdem ve kardeşi İbrahim Gökekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eski eşi tarafından vurulan Tülay Erdem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gökekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa