Son dakika haberleri... Bolvadin motosikletlere polis denetimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tescilsiz olduğu tespit edilen 9 motosiklete el konuldu.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde motosikletlerin plaka ve motor numarası sorgulaması yapıldı. Denetimden geçen 43 motosikletten 9'u gerekli yasal mevzuata uygun olmadığı için trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa