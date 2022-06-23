Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Marmaris'te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu'dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.
Marmaris'te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu'dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Bolu'dan destek ekip ve araçlar gönderildi. Yangınlarda görev alması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı bölgeye gönderildi. - BOLU
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa