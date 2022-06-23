Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Bolu'dan Marmaris yangınına destek

Son dakika haberi: Marmaris'te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu'dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.

Marmaris'te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu'dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Bolu'dan destek ekip ve araçlar gönderildi. Yangınlarda görev alması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı bölgeye gönderildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Tragger Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title