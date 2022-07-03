Son dakika 3. sayfa: Bolu'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu Son dakika haber... Bolu'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen (58) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bolu'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen (58) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Durmuş Çelen'den (58) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ailesiyle birlikte girdikleri evde Çelen'i yüzü kan içinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin geniş çaplı çalışmasının ardından Çelen'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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