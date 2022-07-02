Son dakika haberleri... Boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri... Boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Efe Kağan Buğra Küntaş ve arkadaşı can simitleri ile suya girdi. İddiaya göre, Efe Kağan Buğra Küntaş elindeki can simidini kaçırdı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark eden cankurtaranlar onu sudan çıkartıldı. Durumu ağır olan Küntaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğu Karadeniz Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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