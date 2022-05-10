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Son dakika haberleri | Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika habere göre Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 116,73 gram metamfetamin, 0,72 gram eroin, 1.23 gram toz esrar, 2 adet suboxone sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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