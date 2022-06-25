Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

Son dakika haber... Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 adet sığınak ve içinde bulunan patlayıcılar, jandarma tarafından imha edildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 adet sığınak ve içinde bulunan patlayıcılar, jandarma tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında tespit edilen 4 adet sığınak içerisinde 50 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada. "Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title