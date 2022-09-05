Son dakika haberleri | Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Genç'e bağlı Çevirme köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bahçe yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan ve içerisinde bulunan ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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