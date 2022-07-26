Son dakika haberleri | Bilecik'i üzen ölüm
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Bilecik'te görev yapan Av. Ahmet Mete ve Av. Sema Arıkan'ın çocukları Emre Mete (22) genç yaşta vefat etti.
Bilecik'te görev yapan Av. Ahmet Mete ve Av. Sema Arıkan'ın çocukları Emre Mete (22) genç yaşta vefat etti.
Emre Mete'nin cenazesi öğle namazına müteakiben Kayıboyu Camii'nden kaldırılarak İstasyon Mezarlığı'na defnedilecek. Sosyal medya üzerinden birçok kişi ölüm haberini almasıyla taziye mesajı yayınlarken, acılı aile ayakta durmakta güçlük çekti. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa