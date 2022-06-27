Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi Gelen son dakika haberlerine göre 'Montrö Bildirisi' yayınlayan amirallerin dava dosyası mütalaayı açıklaması için duruşma savcısına gönderildi. 'Montrö Bildirisi' yayınlayan amirallerin dava dosyası mütalaayı açıklaması için duruşma savcısına gönderildi. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki celselerde ifadesi alınmayan bazı sanıkların talimatla beyanlarının alındığını bildiren mahkeme başkanı, mütalaayı açıklaması için dava dosyasını Cumhuriyet Savcısına gönderdi ve duruşmayı erteledi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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