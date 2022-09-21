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Son dakika haberleri... Biçerdöverden düştü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Biçerdöverden düştü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ünal İhtiyar (43) Bandırma'nın Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden inmek istediği anda bilinmeyen bir sebepten dolayı aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların Jandarma ekiplerine ve 112 Acil sağlık ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı olarak yerde yatan Ünal İhtiyar'a olay yerinde müdahalede bulundu. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ünal İhtiyar 4 gün boyunca bilinci kapalı bir şekilde hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. İhtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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