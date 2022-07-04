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Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen kadın davasında ilk duruşma yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Bıçaklanarak öldürülen kadın davasında ilk duruşma yapıldı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Lüleburgaz ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel'in ilk duruşması yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Lüleburgaz ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel'in ilk duruşması yapıldı.

4 Kasım 2021 yılında Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel, takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Saldırgan, Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Saldırgan, tedavisinin ardından tutuklanmıştı

Olayla ilgili yargılama süreci bugün başladı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çalışma arkadaşları, kadın örgütleri, Tekirdağ, Ankara, Edirne ve Kırklareli baroları katıldı. Kırklareli adliyesi önünde pankartlar açıldı. Lüleburgaz Belediyesi avukatlarından Özgü Sert adliye önünde açıklamada bulundu. Sert, açıklamasında sonraki duruşmanın 26 Eylül saat 10.00'da görüleceğini söyledi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Selçuk 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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