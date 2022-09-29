Son dakika haberleri... Bıçakla yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti

Mersin'de eşiyle tartıştığı sırada bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesindeki evlerinde eşi Hakan T. ile tartışan Nur Efşan T., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kalbinin alt kısmından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan Nur Efşan T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN