Son dakika haberleri... Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada

Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada

Beykoz'da kafede oturan husumetlisine kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni N.Ö. isimli vatandaş daha öncesinden husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı. Kafe içerisine kaskla giriş yapan şüpheli şahıs, masada oturan N.Ö.'nün masasına yaklaşarak bir kaç el ateş açtı. Şüpheli şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan N.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kafede yaşanan panik anları ve silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.