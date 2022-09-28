Son dakika haberleri... Belçika'da terörle mücadele operasyonu: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Belçika'nın Flaman kesiminin önemli şehirlerinden Anvers'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda çıkan çatışmada aşırı sağcı bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği ve hazırlık aşamasında olan bir terör saldırısının engellendiği bildirildi.

Belçika'nın Flaman kesiminin önemli şehirlerinden Anvers'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda çıkan çatışmada aşırı sağcı bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği ve hazırlık aşamasında olan bir terör saldırısının engellendiği bildirildi.

Belçika'nın Anvers şehrine bağlı Merksem semtinde polis, aşırı sağcı örgüt olduğundan ve terör saldırısı hazırlığında yürüttüğünden şüphelenilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi. Antwerp genelinde toplam 10 adreste arama yapılırken, çok sayıda yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Anvers Savcılığı Sözcüsü Eric Van Duyse yaptığı açıklamada, hazırlık aşamasında olan bir terör saldırısının engellendiğini, gözaltına alınmak istenen 1 şüphelinin polise ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını belirtti. Sözcü Duyse, şahsın çatışmada öldüğünü vurguladı.

Öte yandan Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yayınlanan son raporda Belçika'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinde ırkçı teröristlerin "ordu şeklinde organize oldukları" ve saldırı yapabilecek kapasitede oldukları ifade edilmişti. - BRÜKSEL