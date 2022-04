Son dakika haberleri... Bayramda silah magandalarını yakalamak için 22 özel ekip kuruldu

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla, önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 22 özel ekip görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Samsun'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için Samsun merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak uygulama ve tedbirler de aldı. Ayrıca Samsun'da her bayram namazı sonrası yaşanan havaya silah sıkma adetinden yola çıkılarak ek tedbirler alındı. Herhangi bir can kaybının önüne geçmek ve yorgun mermilere engel olmak amacıyla 22 özel ekip görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "30 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddelerde ile mezarlıklarda; bayram tatili süresince 36 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 27 ekip cami tedbirlerinde görev alacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 22 özel ekip görevlendirilmiştir. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehirlerarası devlet karayolunda yaya ve araç trafiğine karşı, gündüz 17 ekip, 5 radar ekibi, 1 Hava aracı; gece 15 ekip, 3 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehir içi yaya ve araç trafiğine karşı gündüz 16 ekip, 13 şahin ve 2 radar ekibi, 1 Hava aracı, 5 Noktada yaya ekip; gece 10 ekip, 2 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır" denildi.

Binlerce ekip havadan ve karadan kuş uçurmayacak

Tedbirler kapsamında görev yapacak personel ve ekipman sayılarına yer verilen açıklamada, "Halkımızın huzur ve güven ortamında Ramazan Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için il genelinde 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 289 ekip, 5 hava aracı, 2 dedektör köpek ve toplam 1766 personel, 1 Mayıs 2022 Pazar günü 297 ekip, 5 hava aracı, 2 dedektör köpek ve toplam 1907 personel, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 274 ekip, 3 hava aracı, 2 dedektör köpek ve toplam 1606 personel, 3 Mayıs 2022 Salı günü 272 ekip, 3 hava aracı, 2 dedektör köpek ve toplam 1611 personel ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü 275 ekip, 5 hava aracı, 2 dedektör köpek ve toplam 1598 personel ile tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, ekte gönderilen telefon numaraları ile mail adresimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ihbar hattına bildirmeleri halinde gerekli işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

