Son dakika haber | Bayram dönüşü ölümden döndüler Son dakika haberi... - Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar Zonguldak'ta bir ailenin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. - Bayram dönüşü ölümden döndüler Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir ailenin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazanın şokunu yaşayan aile üyeleri hafif sıyrıklarla araçtan çıkmayı başardı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle Karabük'teki yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Akça Ailesi, Alaplı ilçesine dönerken kaza yaptı. Niyazi Akça idaresindeki 41 FB 900 plakalı Fiat marka araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112'yi arayarak olay yerine sağlık ekibi istedi. İtfaiye ve emniyet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Araçtan çıkartılan aile üyeleri bir süre araç sürücüsü Niyazi Akça, eşi ve üç çocuğu olayın şokunu yaşarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tutanak tutulmasının ardından araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Bayram dönüşü ölümden döndüler - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.