Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı BAYBURT - Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzeri Yeni Şehir Parkı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ç.Ç., idaresindeki 69 AH 066 plakalı otomobil ile G.B'nin kullandığı 69 AG 740 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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