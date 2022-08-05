Tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı Tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1'i ağır 16 kişi yaralandı. Tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı BATMAN - Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1'i ağır 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri yolunda Organize Sanayi Bölgesine tekstil işçilerini taşıyan şehir içi minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. OSB yakınlarında yaşanan kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş Batman 3. Sayfa Yerel Haberler

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