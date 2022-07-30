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Son dakika haber | Batman'da ev ve hurdalıkta çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika yerel haberine göre Batman'da ev ve hurdalıkta çıkan yangınlar söndürüldü Batman kent merkezinde bir ev ve bir hurdalıkta çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Batman'da ev ve hurdalıkta çıkan yangınlar söndürüldü

BATMAN - Batman kent merkezinde bir ev ve bir hurdalıkta çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Batman İluh Mahallesi'nde bir evde içinde ailenin bulunduğu esnada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar,112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında kimsenin yaralanmaması çevredekilerin yüreğine su serpti.

Hurdalıkta çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Batman'da bir başka yangın ise bir iş yerinin hurdalığında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinin ek yeri hurdalık olarak kullanılan depoda yangın çıktı. İş yeri çalışanları ve çevredekiler söndürmekte yetersiz kalınca yangının söndürülmesi için itfaya ekiplerinden yardım talep edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı müdahaleyle kısa sürede yangını söndürdü. Hurdalıkta maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - 3. Sayfa

İtfaiye Batman 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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